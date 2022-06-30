Двое полицейских пострадали в ДТП в центре Петербурга

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейская машина попала в аварию на перекрестке Загородного и Московского проспектов, пострадали два сотрудника полиции, сообщили в региональном управлении МВД.

Предварительно установлено, что ДТП произошло утром в четверг. Служебная Hyundai спешила на задание с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом. На перекрестке она выехала на красный свет и столкнулась с Mitsubishi.

Один из пострадавших полицейских госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, другой получил легкие травмы. Водитель Mitsubishi не пострадал.

Полицейская машина повреждена.

В связи с ДТП назначена служебная проверка.