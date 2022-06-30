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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Суд в Москве приговорил экс-генерала МВД Мельникова к семи годам колонии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил семь лет колонии строгого режима бывшему замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов (ГУОООП) МВД РФ Александру Мельникову за покушение на получение взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Мельникову также назначен штраф в размере 30 млн руб.

Еще трое фигурантов дела Мельникова, в том числе взяткодатель по делу офицера, получили от семи с половиной до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мельников признан виновным в приготовлении к получению особо крупной взятки (ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ), остальные фигуранты - в зависимости от роли каждого, в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), посредничестве в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Мельников пытался получить 30 млн руб. за организацию возобновления следствия в отношении бизнесмена.

Офицеру также вменялось особо крупное мошенничество, однако в ходе судебного процесса прокуратура отказалась от этого обвинения.

Задержанный в 2019 году офицер не признал вину.

Мельников курировал в МВД вопросы деятельности изоляторов временного содержания, спецприемников, подразделений охранно-конвойной службы, а также обеспечения деятельности правкомиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

ГУОООП МВД РФ - структурное подразделение центрального аппарата ведомства, занимающееся реализацией и выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в области охраны общественного порядка, обеспечением общественной безопасности, координацией взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Александр Мельников
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