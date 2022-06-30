Британскому послу вручили памятную записку о неприемлемости оскорблений в адрес РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ в четверг, 30 июня была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, ей выражен протест в связи с хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

"Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что послу "помимо этого, обозначена недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной "угрозах применения ядерного оружия".