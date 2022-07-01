Жителя Калмыкии задержали по подозрению в убийстве годовалого ребенка

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Жителя Калмыкии задержали по подозрению в убийстве годовалого мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике в пятницу.

"По подозрению в убийстве задержан родственник погибшего ребенка. (...) изъято орудие преступления – топор и предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели", - говорится в пресс-релизе.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре республики "Интерфаксу" уточнили, что задержанный – дядя матери убитого ребенка.

Также сообщается, что возбуждено еще одно дело – по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики: семья, в которой рос убитый ребенок, состояла на учете.