В РФ продлили до конца года ввоз пестицидов и агрохимикатов через все пункты пропуска

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2022 года разрешение на ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ через любые пункты пропуска.

Соответствующие изменения внесены в указ "О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов" от 18 апреля 2022 года. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Ранее это разрешение действовало до 1 июля 2022 года.

Эта мера была принята в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц" (цитата по указу от 18 апреля 2022 года). Решение нацелено на защиту интересов РФ в продовольственной сфере.

Новый указ от 30 июня 2022 года вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ был возможен только через 20 пропускных пунктов.