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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Красноярский суд "арестовал" кота по кличке Русский Бэтмен

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка Свердловского района Красноярска рассмотрела иск местной жительницы, просившей суд наложить обеспечительные меры на своего кота, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

"Кот породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен передан судом хозяйке на "ответственное хранение". Окончательное решение по делу будет принято на судебном заседании 27 июля", - говорится в сообщении.

По информации суда, кот потерялся во время переезда и был найден жительницей Красноярска, которая отдала его в приют "Империя успеха". Хозяйка кота нашла его через зоозащитников в интернет-группе "Хатико" и пыталась забрать его домой. Но в приюте женщине его не отдали.

Опасаясь за жизнь кота, а также того, что он мог подхватить инфекционные заболевания, женщина обратилась в суд с иском "об истребовании имущества незаконного владения", то есть об изъятии своего кота у хозяйки приюта.

"Пока иск не будет рассмотрен, она попросила суд наложить на кота обеспечительные меры - по сути, арест - и передать ей животное на ответственное хранение, что и. о. мирового судьи и сделала", - уточняется в пресс-релизе.

Красноярск
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