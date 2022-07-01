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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Концерн "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах оборонных компаний

Концерн "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах оборонных компаний
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прекращает участие в международных рейтингах производителей продукции военного назначения, сообщили в пресс-службе концерна в пятницу.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года", - говорится в сообщении компании.

"Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров", - заявили в пресс-службе.

По данным концерна, речь идет о ежегодно публикуемых Стокгольмским институтом исследования проблем мира SIPRI и американским специализированным еженедельником Defense News списках производителей оружия. В пресс-службе отмечают, что организаторы данных рейтингов используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки.

"В течение последнего десятилетия концерн стабильно лидирует среди российских предприятий по объемам поставок продукции военного назначения, а в рейтингах мировых производителей ОПК уже традиционно занимает одну из первых двадцати строчек. Однако в связи с ростом санкционного давления на Россию значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным", - сообщил "Алмаз-Антей".

Также в концерне не считают бесспорным уровень достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах.

"Организаторы таких мероприятий не имеют возможности верифицировать декларируемые их участниками объемы продаж, что в последние годы привело к появлению в списках лидеров новых компаний - без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия", - заявили в пресс-службе.

Алмаз-Антей
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