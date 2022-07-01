Хуснуллин спрогнозировал проблемы со строительной техникой в трехлетней перспективе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие годы строители столкнутся с необходимостью массовой замены импортной техники, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Минтранса России в пятницу.

"Несмотря на санкции, у нас нет вопросов по строительным материалам, однако на стройках занято большое количество импортной техники. Год-два-три она проработает, а дальше надо думать, чем ее заменять", - сказал Хуснуллин.

По его словам, уже сейчас необходимо думать о замене строительной техники на аналоги российского производства или дружественных стран.

"Не откладывая, нужно перестраиваться, искать альтернативу импортной технике", - подчеркнул Хуснуллин.