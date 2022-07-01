Путин в июне оставался самой упоминаемой в прессе персоной - СКАН

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается самой упоминаемой в прессе персоной, в июне он получил 297 949 ссылок в российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Остальная часть рейтинга не претерпела значительных изменений: на прежних позициях остались президент США Джозеф Байден (второе место, 65 995 упоминаний), президент Украины Владимир Зеленский (третье место, 62 231 ссылка), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (четвертое место, 45 487 ссылок), премьер-министр РФ Михаил Мишустин (пятое место, 36 084 упоминания).

Шестое место рейтинга закрепилось за мэром Москвы Сергеем Собяниным (35 296), седьмое - за министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (34 655).

На восьмую позицию рейтинга СКАН по итогам июня вернулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (25 239). Девятую строчку занял губернатор Московской области Андрей Воробьев (23 030)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко замыкает топ-10 самых упоминаемых персон (22 784 ссылки). Совсем немного ему уступил на этой позиции родившийся в июне российский поэт Александр Пушкин (22 483 упоминания).

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков покинул "десятку" и оказался по итогам июньской статистики на 15 месте.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В июне в СКАН добавлено 456 новых источников, всего система анализирует 61 601 ресурс.