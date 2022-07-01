Жительницу Екатеринбурга будут судить за продажу дворняжек под видом породистых животных

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Женщину, которая продавала подобранных на улице или взятых бесплатно собак и кошек, выдавая их за породистых животных, будут судить в Екатеринбурге, сообщает пресс-группа управления МВД по городу.

"Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, женщина успешно продавала пушистых своим клиентам. Цена за "лабрадоров" или "мейн-кунов" назначалась значительно ниже обычной", - сообщают в УМВД.

Никаких документов к питомцам женщина не прилагала. Когда покупатели спустя время понимали, что их обманули, женщина уже меняла номер телефона или не выходила на связь.

"В некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки. Это говорит о том, что, возможно, перед продажей питомцев содержали ненадлежащим образом. В ходе проведенных следственных действий сотрудники полиции действительно изъяли нескольких щенков, которые, по оценке специалистов, нуждаются в лечении", - сообщили в МВД.

Всего женщина обманула 12 человек на сумму более 130 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).