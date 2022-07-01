Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Трех жителей НАО будут судить за убийство человека из-за кражи банковской карты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Трое жителей Ненецкого автономного округа (НАО) предстанут перед судом по обвинению в похищении и убийстве человека с особой жестокостью, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, 6 июля 2021 года в поселке Искателей трое мужчин увезли местного жителя в неизвестном направлении от магазина спиртного. Позже во время следствия были обнаружены останки разыскиваемого, затем задержали и подозреваемых.

Один из них частично признал свою вину и рассказал, что в день инцидента его знакомый обнаружил, что у него украли карту и оплатили по ней покупку алкоголя. Они приехали в магазин, в котором находился потерпевший. Он объяснил, что не покупал спиртное, а его угостил знакомый, что в дальнейшем подтвердило следствие. Они насильно посадили мужчину в машину и потребовали показать им завладевшего банковской картой. Не обнаружив его, злоумышленники повезли мужчину из магазина на свалку, избили там, облили бензином и подожгли.

"В багажнике автомобиля они втроем привезли его в квартиру, где без медицинской помощи тот скончался через непродолжительное время. Желая скрыть следы преступления, они привезли тело в лесной массив, выкопали для него яму и при помощи сухих веток подожгли", - добавили в ведомстве.

На период следствия обвиняемых заключили под стражу.

Отмечается, что один из них также обвиняется в незаконном приобретении и хранении пороха, второй - в растрате около 6 тысяч рублей, которые ему выделили из бюджета для самостоятельного прибытия к месту отбытия наказания за кражу, а также в нарушении безопасности движения транспорта в колонию-поселение в Архангельской области.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), 105 (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), 222.1 (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ) и 160 (растрата) УК РФ.

НАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Путин в июне оставался самой упоминаемой в прессе персоной - СКАН

Обнаружен единственный выживший с разбившегося самолета Ан-2 в Якутии

Мосгорсуд прекратил дело соучастников генерала Бульбова за сроками давности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });