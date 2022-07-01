Трех жителей НАО будут судить за убийство человека из-за кражи банковской карты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Трое жителей Ненецкого автономного округа (НАО) предстанут перед судом по обвинению в похищении и убийстве человека с особой жестокостью, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, 6 июля 2021 года в поселке Искателей трое мужчин увезли местного жителя в неизвестном направлении от магазина спиртного. Позже во время следствия были обнаружены останки разыскиваемого, затем задержали и подозреваемых.

Один из них частично признал свою вину и рассказал, что в день инцидента его знакомый обнаружил, что у него украли карту и оплатили по ней покупку алкоголя. Они приехали в магазин, в котором находился потерпевший. Он объяснил, что не покупал спиртное, а его угостил знакомый, что в дальнейшем подтвердило следствие. Они насильно посадили мужчину в машину и потребовали показать им завладевшего банковской картой. Не обнаружив его, злоумышленники повезли мужчину из магазина на свалку, избили там, облили бензином и подожгли.

"В багажнике автомобиля они втроем привезли его в квартиру, где без медицинской помощи тот скончался через непродолжительное время. Желая скрыть следы преступления, они привезли тело в лесной массив, выкопали для него яму и при помощи сухих веток подожгли", - добавили в ведомстве.

На период следствия обвиняемых заключили под стражу.

Отмечается, что один из них также обвиняется в незаконном приобретении и хранении пороха, второй - в растрате около 6 тысяч рублей, которые ему выделили из бюджета для самостоятельного прибытия к месту отбытия наказания за кражу, а также в нарушении безопасности движения транспорта в колонию-поселение в Архангельской области.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), 105 (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), 222.1 (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ) и 160 (растрата) УК РФ.