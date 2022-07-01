На стройке в Калининграде молнией убило каменщика

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде следователи проверят обстоятельства гибели 34-летнего каменщика-мигранта на стройке на улице Молодая Гвардия, сообщили в СК.

По предварительным данным, его 1 июля убила молния, когда он находился на 13-м этаже строящегося корпуса. На теле погибшего обнаружены травмы, характерные для поражения током.

В рамках доследственной проверки следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также они опрашивают очевидцев, изучают документы и проверяют соблюдение на этой стройке техники безопасности.