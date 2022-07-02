Минобороны РФ заявило, что морская пехота занимает опорные пункты армии Украины в ЛНР
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о наступлении морских пехотинцев при поддержке танков и бронетранспортеров в Луганской народной республике.
"При выдвижении подразделений морской пехоты выявленные огневые точки уничтожаются огнем танковых орудий, противотанковых комплексов и огнем вооружения БТР", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что после подавления огневых точек ВСУ позиции и укрепленные опорные пункты занимаются подразделениями морских пехотинцев.
Ведомство в субботу опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты РФ.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.
25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.