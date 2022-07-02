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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

В Хакасии нашли пропавший вертолет Robinson

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Частный вертолет Robinson, пропавший утром в субботу в Республике Хакасия, найден, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Вертолет найден, пилот жив-здоров, вертолет находится наполовину в воде", - сказал собеседник агентства.

Информации о том, что именно случилось с вертолетом, пока нет.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "вертолет обнаружен в пойме реки Большой Абакан". "Он разрушен. С воздуха рядом с вертолетом видны два человека", - сказал он.

О том, что вертолет Robinson пропал в Хакасии сообщили ранее агентству в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Хакасия Robinson
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