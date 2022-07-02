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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

РФ разрешила въезд 47 тыс. граждан Киргизии, "совершивших незначительные проступки"

РФ разрешила въезд 47 тыс. граждан Киргизии, "совершивших незначительные проступки"
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия сняла ограничения на въезд для 47 тыс. граждан Киргизии, совершивших ранее незначительные проступки, сообщает в МИД Киргизии.

Отмечается, что в списке лиц, которым установлен запрет на въезд в Россию, остается порядка 35 тыс. граждан Киргизии, в том числе выдворенных за пределы России на основании решений российских судов.

В МИД напомнили, что граждане Киргизии могут проверить свой статус на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сервисе "Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России".

Киргизия
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