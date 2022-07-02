В Думу внесен закон о допвыплате 330% пенсии лицам, награжденным 3 орденами Мужества

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан России за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Документом предусматривается установление "дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - говорится в сообщении.