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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

В Думу внесен закон о допвыплате 330% пенсии лицам, награжденным 3 орденами Мужества

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан России за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Документом предусматривается установление "дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - говорится в сообщении.

Госдума
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