Песков выразил надежду, что у западных стран остался политический разум

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что "какая-то политическая воля и какой-то политический разум" возобладают у стран Запада, вводящих все новые и новые рестрикции в отношении России.

"Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая и какой-то политический разум частично остался еще у коллективного запада. То, что этот разум полностью сохранен в нашей страны, в этом у меня нет никакого сомнения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя агрессивные выпады западных лидеров в сторону России на минувшей неделе.

Представитель Кремля призвал "не тяготеть к апокалипсису".

"Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном", - призвал Песков, слова которого приводятся на сайте Вести.Ru.