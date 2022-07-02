В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы свыше 29 тыс. человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской республик, украинских населённых пунктов вывезены более 29 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в субботу.

"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3 922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 2 265 057 человек, из которых 356 884 ребенка", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что госграницу РФ пересекло 351 тыс. 225 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки - 4 тыс. 702