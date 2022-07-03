Cенатор Пушков заявил, что Запад обходит свои санкции при покупке газа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сенатор Алексей Пушков считает, что западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на введенные санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ", - написал Пушков.

В других же случаях, по словам сенатора, ряд западных стран закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции. "Непонятно лишь, кого они хотят обмануть", - подытожил сенатор.