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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Cенатор Пушков заявил, что Запад обходит свои санкции при покупке газа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сенатор Алексей Пушков считает, что западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на введенные санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ", - написал Пушков.

В других же случаях, по словам сенатора, ряд западных стран закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции. "Непонятно лишь, кого они хотят обмануть", - подытожил сенатор.

Алексей Пушков
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