Шестеро туристов пострадали при падении автомобиля в ущелье в Дагестане

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье вблизи дагестанского села Куруш, сообщает пресс-служба Минздрава республики в воскресенье.

"В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находилось шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному - потребовалась помощь спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших с серьезными травмами находится в реанимации Ахтынской ЦРБ, его жизни ничего не угрожает. Остальные пятеро пассажиров получили помощь в Докузпаринской и Дербентской ЦРБ.

В пресс-службе добавили, что оказание помощи пострадавшим находится на контроле республиканского Минздрава. При необходимости пострадавших туристов переведут в стационары Махачкалы.