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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два км

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован днем в воскресенье на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"Днём 3 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 км. Шлейф распространился в южном направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко. Угрозы для населения нет, пеплопада и запаха в городе Северо-Курильск не наблюдается.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Эбеко Курилы
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