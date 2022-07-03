Правительство РФ утвердило порядок подключения новостроек к телекоммуникационным сетям

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила технологического подключения квартир в новостройках к телекоммуникационным сетям.

Сайт правительства РФ сообщает, что в соответствии с новыми нормами, "застройщики теперь должны заранее - еще на стадии проектирования и строительства домов - создавать инфраструктуру для их подключения к телекоммуникационным сетям".

"Таким образом, у операторов связи появляется возможность оборудовать квартиры интернетом, телефонной связью и телевидением сразу после сдачи дома в эксплуатацию без задержек", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правила, утвержденные правительством, определяют порядок подключения домов к телекоммуникационным сетям, в том числе правила заключения и оформления договоров между застройщиком и операторами связи.

В частности, в них указано, что заявку на подключение к телекоммуникационным сетям застройщик может подавать оператору связи в том числе через портал госуслуг.

Ранее застройщики и операторы связи определяли порядок подключения на основе индивидуальных договоренностей, что не всегда обеспечивало быстроту и качество предоставляемых услуг.

Утвержденные правила также будут регулировать подключение к электросетям новых спортивных, медицинских и образовательных объектов.