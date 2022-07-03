Пожилая женщина и ребенок погибли в результате обрушения потолка в доме в Барнауле

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Женщина и четырехлетний ребенок погибли из-за обрушения потолочного перекрытия в частном доме в Барнауле, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Еще троим детям, гостившим у 61-летней бабушки, оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Уточняется, что дом не был признан аварийным, семья характеризуется положительно.