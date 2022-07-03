Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством по экономике

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами правительства по вопросам экономики и встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". График президента на следующую неделю был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Помимо этих мероприятий, Путин дистанционно примет участие в церемонии поднятия флага над новыми рыболовецкими траулерами в честь Дня рыбака в Санкт-Петербурге.