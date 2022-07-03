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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Работники сочинского пляжа избили отдыхающего

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Молодой человек был избит на пляже "Фрегат", расположенном в Адлерском районе, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Работники пляжа нанесли 23-летнему молодому человеку множественные удары, после чего покинули место происшествия. Пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что один из участников конфликта задержан и доставлен в УВД по городу Сочи. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причин инцидента и задержание остальных лиц, причастных к нему.

Сочи Краснодарский край МВД
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