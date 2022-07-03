Работники сочинского пляжа избили отдыхающего

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Молодой человек был избит на пляже "Фрегат", расположенном в Адлерском районе, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Работники пляжа нанесли 23-летнему молодому человеку множественные удары, после чего покинули место происшествия. Пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что один из участников конфликта задержан и доставлен в УВД по городу Сочи. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причин инцидента и задержание остальных лиц, причастных к нему.