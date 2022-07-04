Дело о разливе почти 100 тонн топлива в Красноярском крае передано в суд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Мотыгинского района Красноярского края направила в суд уголовное дело о разливе более 97 тонн нефтепродуктов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

"Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ). Уголовное дело направлено в Мотыгинский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, 4 марта 2020 года обвиняемый, являясь начальником Мотыгинского участка филиала "Северный" акционерного общества "Красноярскнефтепродукт", принял решение о перекачке дизельного топлива из одного резервуара в другой. При этом он не убедился в безопасности принятых действий, соблюдении требований технологического регламента и других необходимых правил, а также оставил процесс перекачки топлива без контроля, покинув с подчиненными сотрудниками свое рабочее место.

В результате произошла разгерметизация участка наземного трубопровода дизтоплива, которая привела к разливу на берег и лед реки Ангара нефтепродуктов объемом не менее 97,6 тонн на площади 791 кв. м. Организацией незамедлительно были приняты меры по их сбору, проведена рекультивация земель.

Из-за произошедшей аварии была создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде, ухудшено ее качество и причинен экологический вред - химическое загрязнение почвы береговой полосы Ангары нефтепродуктами превысило допустимые показатели в 8-15 раз.

Как сообщалось, по данному факту власти ввели в Мотыгинском районе режим ЧС.

С поверхности льда реки Ангара, а также с территории нефтебазы с помощью специальных вакуумно-компрессорных установок был собран 181 кубометр водно-дизельной смеси. Остатки дизтоплива со льда реки Ангара собирались с помощью сорбентов.

Также с места ЧС на специальный склад для дальнейшей утилизации вывезено более 2,3 тыс. кубометров снега, смешанного с нефтепродуктами.