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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

На томского пенсионера завели дело об убийстве кота, бегавшего за его кошкой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Полицейские в Томске возбудили уголовное дело по факту убийства кота, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в понедельник.

По предварительным данным ведомства, 77-летний подозреваемый решил проучить соседского кота за то, что он бегает за его кошкой. Взяв в руки металлическую трубу, мужчина подошел к животному, лежащему под деревом рядом с домом, и не менее четырех раз его ударил, после чего скрылся.

"Происходящее из окна видел хозяин, который выбежал на улицу, чтобы спасти шотландского вислоухого питомца, но не успел, поскольку кот убежал в соседний квартал, где потерял сознание. Обнаружив четвероного друга, мужчина увез его в ветеринарную клинику, где животное скончалось от тяжелых травм", - говорится в пресс-релизе.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Томск
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