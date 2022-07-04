В Москве задержана экс-зампрокурора Новосибирской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемая в коррупции эк-заместитель прокурора Новосибирской области задержана в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Да, в Москве (задержана - ИФ)", - сказал собеседник агентства

По его словам, задержанная пока находится в столице.

Любови Кузьменок заочно предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере).

В начале июня Басманный суд заочно избрал Кузьменок, объявленной в международный розыск, меру пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале текущего года в Новосибирске по аналогичному обвинению – получение взятки в особо крупном размере – были задержаны экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его экс-заместитель Андрей Турбин.

По данным источника "Интерфакса", бывших сотрудников прокуратуры подозревают в получении взяток от руководства ТЦ "Восход" и в связях с преступной группировкой "Первомайские".

Фалилеев занимал пост главы прокуратуры Новосибирской области с 2015 года. В ноябре 2018 года он ушел в отставку, Турбин в начале октября 2018 года ненадолго перешел на должность заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. Также осенью 2018 года в отставку ушла Кузьменок.

В октябре 2018 года в прокуратуре Новосибирской области прошла комплексная проверка Генпрокуратуры РФ, по результатам которой к дисциплинарной ответственности привлекли 40 сотрудников региональной прокуратуры. Также должность потерял заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин.