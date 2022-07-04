В Якутии 18 человек пострадали из-за обрушения декораций для спортивных игр

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Усть-Алданском районе Якутии ураганный ветер разрушил экран и декорации для спортивных Игр народов Якутии в селе Борогонцы, пострадали 18 человек, сообщил в Telegram глава республики Айсен Николаев.

Среди пострадавших три ребенка.

Николаев поручил правительству Якутии устранить все последствия природного бедствия.

По факту ведется прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство региона. Прокуроры определят причины и условия, которые способствовали причинению вреда здоровью граждан, а также проверят качество работ по оборудованию стадиона и установке рухнувших конструкций.

Спортивные Игры народов Якутии проводятся раз в четыре года и считаются в регионе одним из главных спортивных событий. Впервые они прошли в селе Борогонцы в 1996 году и были посвящены 100-летию Олимпийских игр. Соревнования проводятся по 16 видам спорта, в том числе: волейбол, шашки, легкая атлетика, спортивная борьба, стрельба из лука и другие.

В этом году VIII спортивные Игры проходят с 4 по 9 июля в селе Борогонцы.