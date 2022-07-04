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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Житель Забайкалья незаконно спилил и вывез из леса на мотоцикле 164 лиственницы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Жителя Забайкалья заподозрили в незаконной вырубке леса на 2,8 млн рублей для строительства и отопления собственного дома, сообщает региональное управление МВД. По версии следствия, он распиливал деревья на бревна и чурки и по ночам перевозил домой на мотоцикле с коляской.

Предварительно установлено, что 52-летний подозреваемый несколько месяцев рубил деревья в районе поселка Рудник Кадала, распиливал бензопилой и возил на участок. Его задержали в лесу во время профилактического рейда. На месте полицейские изъяли мотоцикл и бензопилу.

По оценке полиции, всего он спилил 164 лиственницы. Часть незаконно заготовленной древесины у него изъяли.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК).

Забайкалье МВД Чита Рудник Кадала
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