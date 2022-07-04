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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

"Искандеры" нанесли групповой удар по условному противнику на учениях под Калининградом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нанесение групповых ракетных ударов по критически важным объектам условного противника отработали расчеты четырех оперативно-тактических комплексов (ОТРК) "Искандер-М" на учениях в Калининградской области, сообщил в понедельник Балтийский флот (БФ).

"В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса флота расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" ракетного соединения Балтийского флота со стартовых позиций отработали нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника в рамках планового учения на одном из полигонов в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре "Искандера".

"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили учебные (электронные) пуски крылатых ракет по объектам "противника"", - сообщил флот.

По данным БФ, учение являлось плановым и прошло на завершающем этапе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии флота.

"В мероприятиях сбора на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано около 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей объединения", - сообщили в пресс-службе.

"Искандер-М"

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену ОТРК "Точка-У".

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандер-М" не нарушала ДРСМД.

Калининградская область Балтийский флот Искандер-М
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