ФСБ предостерегла россиянина от помощи украинскому фонду во избежание статьи о госизмене

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россиянину объявлено предостережение по поводу денежных переводов украинскому благотворительному фонду, что может расцениваться как государственная измена. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области получена информация о намерении гражданина РФ совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России (государственная измена)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным спецслужбы, "в период проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины гражданин РФ (его имя не уточняется) осуществил денежные переводы на банковский счет Международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине".

"По имеющейся информации, фонд функционирует с 2014 года и оказывает помощь Вооруженным Силам Украины в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных", - говорится в пресс-релизе.

Как отметили в УФСБ, с учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, "создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, 1 июля органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение".