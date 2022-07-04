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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Брошенного младенца нашли на теплотрассе в Челябинске

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности младенца, которого прохожие нашли накануне на улице в Челябинске, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, ребенка ночью нашли на теплотрассе проходившие мимо горожане. Сейчас малыш находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что ребенка ночью оставил на улице неизвестный мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Следствие устанавливает причастных к совершению преступления и обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУСК.

Челябинск
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