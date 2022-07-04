В Ростове-на-Дону арестован сторонник казачьего коллаборационизма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд на три месяца арестовал горожанина, который который оправдывал нацизм в созданных им сообществах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По версии следствия, он с мая 2020 года распространял в интернете материалы, направленные на реабилитацию нацизма, будучи сторонником идеологии казаков-коллаборционистов. Ему вменяют ч. 2 ст. 354.1 УК ("Реабилитация нацизма").

Как говорит собеседник агентства, арестованный был сторонником идеологии казачьего коллаборационизма, поддерживающего действия нацистов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает информацией об этом из официальных источников.