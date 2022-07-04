Иноагентов обязали маркировать свои материалы при ведении просветительской деятельности

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила осуществления просветительской деятельности, они определяют, что иноагенты при организации такой работы должны указывать соответствующую информацию на своих материалах.

Постановление о правилах просветительской деятельности подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Сообщения и материалы организатора просветительской деятельности, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, выполняющим функции иностранного агента, распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента", - следует из документа.

Там также указано, что просветительская деятельность может реализовываться в форме лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий и иных формах, в том числе с использованием интернета.

Заниматься такой деятельностью могут как государственные структуры, так и частные лица, но все содержание работы должно соответствовать законодательству РФ и "содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей человека, формирование и развитие его личности в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями".