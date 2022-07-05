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Экс-ректор Байкальского университета осужден условно за выписанную самому себе премию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Кировский суд Иркутска признал бывшего ректора вуза виновным в присвоении средств – выдаче самому себе премии, сообщила во вторник прокуратура региона.

В областной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что перед судом предстал бывший ректор Байкальского государственного университета (БГУ).

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, с возложением определенных обязанностей на весь период испытательного срока", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установлено, что в сентябре 2018 года и январе 2019 года обвиняемый без согласования с министерством образования и науки РФ издал приказы о своем премировании за итоги научной деятельности. "Размер необоснованно выплаченной премии превысил 860 тыс. рублей, чем существенно нарушены интересы университета", - отмечается в сообщении.

Бывший ректор был осужден осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Иркутск Байкальский госуниверситет
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