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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Бывшего врио мэра Махачкалы Сулейманова оправдали по всем обвинениям

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы (Дагестан) вынес оправдательный приговор бывшему врио мэра города и экс-руководителю территориального Фонда ОМС Магомеду Сулейманову по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба суда.

"Сулейманов по предъявленному ему обвинению в превышении должностных полномочий признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления. По обвинению по ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ он также признан невиновным и оправдан за неустановлением события преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Сулейманов, будучи и.о. главы города Махачкалы, с апреля по июнь 2016 года незаконно переоформил из республиканской собственности в собственность ОАО "Даггаз" земельный участок площадью 38 тыс. квадратных метров в черте города кадастровой стоимостью 96 млн рублей.

Оценка исследованных судом в совокупности доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты, показала, что у Сулейманова не было умысла и наличия личной заинтересованности в отчуждении земельного участка в нарушение требований законодательства, отмечает пресс-служба.

Также в ходе судебного следствия не нашло своего подтверждения и то, что Сулейманов в должности главы территориального Фонда ОМС принуждал руководителей медицинских учреждений открывать расчетные счета в МВС Банке с целью извлечения выгоды имущественного характера. "Органами следствия какие-либо доказательства совершения Сулеймановым вменяемых ему действий не представлено", - говорится в сообщении.

Сулейманов был арестован в августе 2018 года, тогда он занимал пост руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 млн рублей. Деньги ФОМС через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании с помощью поддельных документов, предоставляемых частными клиниками, перечислялись за якобы оказанные медицинские услуги.

Во время ареста Сулейманову было предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Он исполнял обязанности главы города Махачкалы с апреля 2014 года по октябрь 2015 года.

Дагестан Махачкала Магомед Сулейманов
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