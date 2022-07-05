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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Житель Челябинска угнал машину с ребенком и попал в ДТП

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД задержали жителя Челябинска за попытку угона автомобиля Lifan со спящим пятилетним ребенком, сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

36-летняя хозяйка машины пожаловалась в отдел МВД по Сосновскому району, что у нее угнали автомобиль с сыном в автокресле. По ее словам, она возвращалась из города Касли домой в Копейск и вечером остановилась заправиться. Она вышла из машины и пошла к кассе, обернулась и уведила, что в ее автомобиль садится неизвестный. Она бросилась обратно, он ее оттолкнул, сел за руль и уехал.

Примерно через полчаса инспектора ДПС нашли угнанный Lifan: проехав пару километров от АЗС угонщик врезался в ограждение. Ребенок был пристегнут в детском кресле и не пострадал.

Подозреваемый отказался от проверки на трезвость. На него составилипротокол по части 2 статьи 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Оказалось, что задержанный был не раз судим за кражи и разбой. Его поместили в спецприемник для административно задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне (ч. 2 ст. 166 УК).

Челябинск Копейск Касли ГИБДД
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