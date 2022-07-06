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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Режим ЧС введен в лесах в двух северных районах Хабаровского края

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрации двух северных районов Хабаровского края - Охотского и Ульчского - ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за высокого риска возникновения природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"С 5 июля в границах данных муниципальных образований установлен "Режим ЧС в лесах", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на территории Солнечного, Хабаровского, Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Ульчского и Тугуро-Чумиканского районов установлен четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных.

По информации МЧС, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и во всех муниципальных районах ранее был введен особый противопожарный режим. В крае действует запрет на разведение открытого огня и посещение лесных массивов. Сотрудники полиции и лесничеств выставили дополнительные посты на въездах в леса. Проводится патрулирование территорий для оперативного обнаружения очагов огня и их ликвидации.

В Хабаровском крае в июле установилась жаркая погода с температурами выше 30 градусов.

Хабаровский край
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