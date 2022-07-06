Участник ИГ осужден в Иркутске

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина РФ, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), сообщила в среду пресс-служба областного управления ФСБ.

"За участие в деятельности международных террористических организаций на основании материалов УФСБ России по Иркутской области признан виновным в совершении преступлений, квалифицируемых по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 205.1 УК России, гражданин РФ Пак В.В. 1992 г.р.", - говорится в сообщении.

Установлено, что с июня 2016 года по ноябрь 2019 года осужденный участвовал в деятельности запрещенного в России ИГ, выезжал в Турцию, чтобы незаконно перейти на территорию Сирии, а также финансировал террористическую организацию и оказывал ей содействие.

Решение суда вступило в силу.