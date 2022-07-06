На Урале шестерых будут судить за кражу металлолома с проходящих грузовых поездов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В суд передано уголовное дело о хищениях более 45 тонн металлолома с грузовых поездов на станции Межозерная в Челябинской области, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

По делу проходят шесть ранее судимых жителей Челябинска 1990-1996 годов рождения. В конце 2021 года их задержали на Межозерной, когда они сбрасывали из полувагонов металлолом.

По версии следствия, похищенное они вывозили на машинах и сдавали в пункты приема металлолома, деньги делили. Часть украденного металлолома оперативники изъяли. По оценке следствия, всего они украли более 45 тонн лома общей стоимостью свыше 1 млн рублей.

Фигурантам дела вменяют статью о краже (ч.1 и ч.4 ст.158 УК).