Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Астраханец отправился в колонию на 18 лет за надругательство над внучкой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Наримановский районный суд Астраханской области признал местного жителя виновным в четырех эпизодах насилия над семилетней внучкой, сообщает следственное управление СК РФ по региону в среду.

"Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Приговором суда мужчине назначено наказание - 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в январе и марте этого года 63-летний житель города Нариманов в состоянии алкогольного опьянения в квартире дочери неоднократно надругался над внучкой.

Астраханская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

Лавров назвал ложью заявления о том, что РФ сама обстреливает свои города

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Что произошло за день: вторник, 5 июля

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });