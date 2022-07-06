Астраханец отправился в колонию на 18 лет за надругательство над внучкой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Наримановский районный суд Астраханской области признал местного жителя виновным в четырех эпизодах насилия над семилетней внучкой, сообщает следственное управление СК РФ по региону в среду.

"Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Приговором суда мужчине назначено наказание - 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в январе и марте этого года 63-летний житель города Нариманов в состоянии алкогольного опьянения в квартире дочери неоднократно надругался над внучкой.