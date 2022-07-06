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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Петербурге три пассажира автобуса пострадали в столкновении с грузовиком

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Выборгском районе Петербурга рейсовый автобус столкнулся в грузовиком, травмы получили три пассажира автобуса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

Пострадавшие - две женщины и мужчина - доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло на Выборгском шоссе. По предварительной информации прокуратуры Петербурга, водитель автобуса по касательной задел большегруз, который стоял перед пешеходным переходом.

Полиция и прокуратура начали проверки в связи со случившемся.

Петербург Выборгский район МВД
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