Врач предупредил об опасности противогололедных реагентов для аллергиков

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Используемые в городской среде химические вещества могут увеличивать риск развития пыльцевой аллергии, сообщил руководитель Научно-практического и образовательного центра аллергологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Вологжанин.

"Когда начинается ранняя весна, и еще ничего не цветет, но уже идут первые сухие дни, у многих пациентов возникают симптомы аллергии. Врачи, как правило, связывают их с прошлогодней пыльцой, у которой произошло взаимодействие с химическими веществами. Дело в том, что в этом случае пыльца приобретает более реактогенные свойства; реакции могут возникать более сильные и частые. (...) То есть контакт химии и пыльцы действительно может приводить к изменению аллергенности (пыльцы - ИФ)", - сказал Вологжанин.

Он добавил, что химические вещества вроде реагентов для обработки дорог, тяжелых металлов, компонентов выхлопных газов также влияют на слизистые дыхательных путей человека, снижая их барьерную функцию.

Сославшись на данные исследований, Вологжанин отметил, что число страдающих аллергическими реакциями в последнее время активно растет.

"Петербург в плане аллергенности не выделяется на фоне других российских городов, (...) лидеры другие, но там, как правило, речь идет о размещении вредных производств, которые существенно меняют экологический фон. В Петербурге, к счастью, такого нет - это раз. А во-вторых, (...) наличие рядом с городом больших водных бассейнов приводит к тому, что смог, который может формироваться, уходит в сторону, и поэтому воздух достаточно чистый", - отметил Вологжанин.

Несмотря на это, добавил он, было бы полезно развивать в Петербурге зоны зеленых насаждений: это могло бы улучшить ситуацию с сезонными аллергическими заболеваниями. "В Курортном районе, несмотря на то, что, казалось бы, растительность богаче, чем в центре города, число пациентов, страдающих поллинозом, может быть несколько меньше, чем в центральных районах", - поделился наблюдениями медик.