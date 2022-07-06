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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Петербургского таксиста, зарезавшего пассажира, приговорили к девяти годам колонии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге признал водителя такси виновным в нападении на клиентов, в результате которого один из пострадавших скончался, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что в декабре 2021 года таксист Джаббар Атакишиев подвозил двоих мужчин, и во время поездки в автомобиле произошел конфликт. Перебранка привела к тому, что водитель достал нож и многократно ударил им пассажиров. После инцидента мужчина скрылся и уехал в Воронежскую область.

Согласно материалам дела, один из потерпевших скончался в больнице, а второй выжил, но его здоровью причинен тяжкий вред.

Как сообщает прокуратура, суд признал Атакишиева виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни). С учетом смягчающего обстоятельства в виде аморального поведения потерпевших фигуранта приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Отмечается, что в судебном заседании Атакишиев вину признал частично и указал, что действовал в рамках "необходимой обороны".

Петербург
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