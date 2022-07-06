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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Кисловодске 9 июля проведут "Нарзанную свадьбу"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кисловодске 9 июля в рамках фестиваля "Обрученные Кисловодском" в честь Дня семьи, любви и верности проведут обряд "Нарзанная свадьба", рассказал в Telegram глава города Евгений Моисеев и назвал это центральным событием праздника.

"Пары с разным стажем совместной жизни и молодожены пройдут по красной дорожке через "нарзанное облако", - написал он.

В программе фестиваля говорится, что церемония будет проходить с 14:00 до 16:00 на проезжей части вдоль "Малой Каскадной лестницы".

Участникам затем выдадут свидетельства "Обрученные нарзаном".

"Обручиться" в Кисловодске смогут все желающие".

Моисеев также анонсировал приезд в город бывшей мисс Вселенной телеведущей Оксаны Федоровой, проведение большого праздничного концерта, открытие выставки петербургских художников, розыгрыш путевки в санаторий.

Кисловодск Оксана Федорова Евгений Моисеев
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