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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Экс-прокурор из Северной Осетии получил 10 лет за убийство сожительницы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пригородный районный суд Северной Осетии признал экс-прокурора Игоря Чельдиева виновным в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Суд установил в действиях Чельдиева наличие состава преступления по части 4 статьи 111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшей", - говорится в сообщении.

По материалам суда, экс-прокурор нанес своей сожительнице несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего двое подельников по его просьбе захоронили женщину на территории его дачи.

Суд назначил Чельдиеву наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Его соучастники признаны виновными по статье 316 УК РФ (укрывательство преступления), им назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности они освобождены от исполнения наказания.

Северная Осетия
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