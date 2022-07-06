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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Пятигорске 11 полицейских задержали по подозрению в вымогательстве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Пятигорске оперативники собственной безопасности главка МВД по Ставропольскому краю и УФСБ региона пресекли деятельность и задержали 11 сотрудников городского отдела МВД, сообщили в региональном управлении МВД.

"Предварительно установлено, что фигуранты вымогали и получали деньги от тех, хранил и употреблял запрещенные вещества", - говорится в сообщении.

Если вина подозреваемых подтвердится, их уволят со службы, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, отметили в управлении.

Ранее о задержании 11 полицейских в Пятигорске, в том числе начальника батальона патрульно-постовой службы, сообщал источник "Интерфакса". По его данным, их подозревают в вымогательстве денег у подозреваемых в хранении наркотиков, так называемых "закладчиков".

Ессентукский городской суд 6 июля сообщил, что двое из группы задержанных - командир и заместитель взвода №1 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пятигорску - арестованы до 4 сентября. Им вменили п."а" ч.4 ст.158 УК (кража организованной группой) и семь эпизодов по п.п."а, б" ч.5 ст.290 УК (вымогательство взятки в крупном размере организованной группой).

По данным следствия, командир взвода для "незаконного личного обогащения, в том числе путем систематического вымогательства и получения взяток, организовал и возглавил преступную группу, в которую привлек как исполнителей своего заместителя и подчиненных", отметили в городском суде.

Пятигорск МВД Ставропольский край Ессентукский суд
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