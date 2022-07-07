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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Жительница Дагестана продала новорожденного ребенка за 200 тыс. рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане задержали жительницу города Каспийска, которая продала своего новорожденного ребенка, сообщает в четверг следственное управление СК России по республике.

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По версии следствия, 33-летняя женщина в Каспийской городской больнице родила мальчика и 30 апреля договорилась с местным жителем отдать малыша за 200 тыс. рублей.

"Ребенок находился в беспомощном состоянии. Женщина оформила отказ от прав на ребенка и получила от последнего половину денег за новорожденного", - говорится в сообщении.

Оставшуюся сумму (100 тыс. рублей), по данным ведомства, женщина получила 26 мая.

"Женщина задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, отметили в ведомстве.

Дагестан СК РФ
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