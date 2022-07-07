В Свердловской области грузовик упал в реку Ница из-за обрушения моста

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области рядом с деревней Бобровка обрушился мост через реку Ница, когда по нему проезжал грузовик, сообщило региональное управление ГИБДД. Никто не пострадал, в том числе водитель.

Предварительно установлено, что "Тонар" с грузом щебня утром ехал по дороге "Бобровское-Комлева". Водитель сказал инспекторам, что ехал по навигатору. Когда машина заехала на мост около 7 утра по местному времени, мост обрушился. В ГИБДД предположили, что грузовик был перегружен.

После аварии подъезды к мосту перекрыли.

"Собственником дороги и администрацией района решается вопрос по организации объезда поврежденного участка автодороги, которая проходит через этот мост", - добавили в ГИБДД.